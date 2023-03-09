Москвичей предупредили о январских морозах в ночь на 11 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Январские морозы до минус 20 градусов придут в столичный регион в ночь на субботу, 11 марта. Об этом сообщает портал "Метеовести".

В ночь на 10 марта температура составит от минус 5 до минус 10 градусов, днем ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. Синоптики отметили, что в ночь на 11 марта столбики термометров в Москве опустятся до минус 10–12 градусов, в Подмосковье – до минус 15–20 градусов. По словам экспертов, днем 11 марта ожидается небольшой снег, который вечером может превратиться в ледяной дождь.

"В воскресенье, в теплый сектор циклона будет прорываться мощный поток атлантического воздуха, в результате чего ночью, в условиях слабоположительной температуры зарядят обложные дожди, которые, впрочем, во второй половине дня, с приближением холодного фронта станут переходить в заряды мокрого снега и снега", – говорится в сообщении.

До полудня 12 марта потеплеет до плюс шести градусов, однако вечером вновь похолодает. Метеорологи считают, что общее количество осадков за 12 марта может достигнуть 11–16 миллиметров.

"Суточный рекорд осадков для этого дня принадлежит далекому 1883 году, когда в осадкомеры попало 29,5 миллиметра", – добавили синоптики.

Согласно информации центра погоды, за всю послевоенную метеоисторию осадки подобной интенсивности, которые прогнозируются 12 марта, не выявляли.

На следующей неделе москвичей ждет похолодание до минус 3–8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до минус 5 градусов, на дорогах образуется лед толщиной до 10–15 миллиметров.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что в предстоящие выходные, 11 и 12 марта, в Москве прогнозируются резкие скачки температуры и атмосферного давления. По его словам, к понедельнику, 13 марта, в столицу придет похолодание до минус 2–7 градусов.

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в Москве 10 марта

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