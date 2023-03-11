Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил заммэра столицы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что по прогнозам синоптиков, с 11 по 13 марта в Москве ожидается мокрый снег, осадки и возможен гололед. Прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.

Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Бирюков сообщил, что согласно регламентам по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ специалисты повторят несколько раз в соответствии с погодной ситуацией.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Москвичей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности не совершать поездок на автомобилях.

Ранее сообщалось, что весенняя погода придет в столицу уже в конце следующей недели. Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков заявил, что уже в четверг-пятницу на следующей неделе ожидается до 7–8 градусов тепла.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 11–12 марта

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