Москвичей предупредили о резком перепаде температуры в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные. В беседе с RT он подчеркнул, что ночь на 10 марта оказалась "вполне февральской".

По словам синоптика, в Подмосковье температура составила от минус 10 до минус 13 градусов, в столице – минус 7,5 градуса.

"В Питере, к примеру, температура была не просто февральская, а январская. Минимальная температура ночью была минус 17,3 градуса, а по области температура понижалась до минус 25 градусов", – отметил метеоролог.

Он добавил, что в ночь на 11 марта москвичей ожидают низкие температуры. Столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов мороза, днем будет от минус 7 до минус 9 градусов.

"Но постепенно в течение всей субботы температура будет повышаться. К концу дня она повысится до 0 градусов. Это связано с тем, что воздушные массы, сформировавшиеся в южных регионах, будут способствовать повышению температуры", – сказал Вильфанд.

Так, 11 марта прогнозируются ветер до 15 метров в секунду и снег. Атмосферное давление окажется ниже нормы на 15–18 миллиметров ртутного столба. Днем температура составит от 3 до 5 градусов.

"Если в субботу температура на три-четыре градуса ниже нормы, то в воскресенье на три-четыре градуса выше. Вот такой резкий перепад температур", – резюмировал эксперт.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков сообщил, что потепление придет в столицу в конце следующей недели. По словам эксперта, в Москве установится погода преимущественно без осадков.



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