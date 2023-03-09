Синоптики предупредили об обрушении показателей барометров в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве ожидается обрушение атмосферного давления 12 марта. Значения барометров упадут до минимума и составят 726 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы на 20 единиц. Об этом сообщает портал "Метеовести".

По словам синоптиков центра "Фобос", такое понижение давления окажет негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

До этого метеорологи центра "Фобос" предупредили москвичей о январских морозах до минус 20 градусов в ночь на субботу, 11 марта. Они отметили, что днем ожидается небольшой снег, который вечером может превратиться в ледяной дождь.

До полудня 12 марта потеплеет до плюс шести градусов, однако вечером вновь похолодает. Синоптики полагают, что общее количество осадков за 12 марта может достигнуть 11–16 миллиметров.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что полноценный сон, физическая активность на свежем воздухе, отказ от тяжелой пищи и употребление достаточного количества воды помогут пережить скачки атмосферного давления. Она отметила, что резкое снижение атмосферного давления может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Москвичи показали закат в столице 9 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!