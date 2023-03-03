Москвичам рассказали, как пережить резкое снижение атмосферного давления

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Полноценный сон, физическая активность на свежем воздухе, отказ от тяжелой пищи и употребление достаточного количества воды помогут пережить скачки атмосферного давления. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее синоптики предупредили о резком снижении атмосферного давления в ближайшие выходные в столичном регионе. Предполагается, что оно достигнет барического дна в ночь на 5 марта, составив 727 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы практически на 20 единиц.

Соломатина отметила, что резкое снижение атмосферного давления может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период у них не исключены аритмии и колебания артериального давления от низких к высоким значениям и наоборот.

"Еще есть люди, у которых страдает вегетативная нервная система. У них тоже могут учащаться какие-то проблемы с работой сердца, боли, неприятные ощущения. Либо появится жуткая усталость. Проснулся, вроде выспался, а встать с кровати невозможно. Или, наоборот, может появиться повышенная тревожность", – пояснила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Нужно высыпаться, хорошо отдыхать, чтобы мозг нормально работал, давление не скакало. Не следует все время лежать на диване. Необходима легкая нагрузка на свежем воздухе, физкультура. Потому что начинают работать мышцы ног, а это как дополнительный насос, который тоже гонит кровь, и сердцу уже полегче.

Также рекомендуется не перегружать организм сладкой, жирной и жареной пищей.

"Питание должно быть легкое, полноценное и регулярное. Не нужно ходить голодным, допускать скачков сахара в крови и перегруза системы желудочно-кишечного тракта. В ней тоже есть жидкость, на нее тоже влияет давление", – обратила внимание Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Обязательно нужно пить воду. Бывает, что в это время даже глаза хуже видят, потому что они тоже должны нормально снабжаться жидкостью. Все должно снабжаться жидкостью.

Ранее россиянам порекомендовали при низком давлении употреблять кофе. Содержащийся в напитке кофеин повышает тонус сосудов, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Это вещество также присутствует в зеленом и черном чае. По словам специалиста, в день можно выпить около двух чашек кофе без вреда для организма.



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