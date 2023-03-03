14:50Общество
Москвичам рассказали, как пережить резкое снижение атмосферного давления
Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
Полноценный сон, физическая активность на свежем воздухе, отказ от тяжелой пищи и употребление достаточного количества воды помогут пережить скачки атмосферного давления. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Ранее синоптики предупредили о резком снижении атмосферного давления в ближайшие выходные в столичном регионе. Предполагается, что оно достигнет барического дна в ночь на 5 марта, составив 727 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы практически на 20 единиц.
Соломатина отметила, что резкое снижение атмосферного давления может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период у них не исключены аритмии и колебания артериального давления от низких к высоким значениям и наоборот.
"Еще есть люди, у которых страдает вегетативная нервная система. У них тоже могут учащаться какие-то проблемы с работой сердца, боли, неприятные ощущения. Либо появится жуткая усталость. Проснулся, вроде выспался, а встать с кровати невозможно. Или, наоборот, может появиться повышенная тревожность", – пояснила специалист.
Также рекомендуется не перегружать организм сладкой, жирной и жареной пищей.
"Питание должно быть легкое, полноценное и регулярное. Не нужно ходить голодным, допускать скачков сахара в крови и перегруза системы желудочно-кишечного тракта. В ней тоже есть жидкость, на нее тоже влияет давление", – обратила внимание Соломатина.
Ранее россиянам порекомендовали при низком давлении употреблять кофе. Содержащийся в напитке кофеин повышает тонус сосудов, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Это вещество также присутствует в зеленом и черном чае. По словам специалиста, в день можно выпить около двух чашек кофе без вреда для организма.
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