Москвичей предупредили о ледяном дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за неблагоприятных климатических условий, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в связи с ледяным дождем. Этот уровень опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее заммэра столицы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что по прогнозам синоптиков, с 11 по 13 марта в Москве ожидается мокрый снег, осадки и возможен гололед. Прирост снега может составить до шести сантиметров.

В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Москвичей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности не совершать поездок на автомобилях.

Весенняя погода придет в столицу уже в конце следующей недели. Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков заявил, что уже в четверг–пятницу на следующей неделе ожидается до 7–8 градусов тепла.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 11–12 марта

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