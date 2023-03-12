Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы перешли в усиленный режим работы из-за непогоды в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Сегодня в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков", – сказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, сегодня ожидается изменение температуры через 0 градусов в сторону минусовой температуры. В результате чего на улицах ожидается сильная гололедица. В данный момент городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, кроме того, очищают дороги и тротуары, а также проводят противогололедную обработку.

Бирюков подчеркнул, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят в круглосуточном режиме, подготовлены генераторы.

В настоящее время на столичных улицах для обеспечения приема осадков дежурят 300 бригад "Мосводостока" и около 290 единиц техники. Они отслеживают состояние 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды. Бригады приготовились к пропуску талой воды в водосточную сеть, рассказал заммэра.

В комплексе городского хозяйства попросили граждан быть внимательными и аккуратными на улице. Кроме того, водителям рекомендовали соблюдать правила дорожного движения, скорость и дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений.

Ранее сообщалось, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве по итогам воскресенья. В воскресенье пройдут не только дожди. Во второй половине дня они могут смениться мокрым снегом. Тогда видимость снизится до 200 метров.



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