Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 марта. В понедельник, 13 марта, сильные осадки не прогнозируются, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадков выпало, конечно, очень много. Март – это очень сухой месяц, в кавычках, потому что выпадает 39 миллиметров за 31 день в среднем. Сейчас выпало порядка 40% от этой нормы", – цитирует его ТАСС.

Синоптик отметил, что 12 марта фиксировалось низкое атмосферное давление до 723,5 миллиметров ртутного столба. Оно наблюдается раз в 35 лет.

"Получается, что такое низкое давление бывает 12 марта в среднем раз в 35 лет. День запоминающийся выдался", – указал метеоролог.

По словам Вильфанда, 13 марта прогнозируются гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам похолодание в понедельник, 13 марта. Он отметил, что 14 марта в столицу придет теплый атмосферный фронт со снеговыми тучами. Днем столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов.

В Москву пришло похолодание

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