Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в середине недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Среда, 12 апреля, станет самым теплым днем в столице на неделе, столбики термометров покажут до 18 градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"У нас в начале апреля температура была выше нормы все дни. На этой неделе продолжится тот же самый тренд", – отметил метеоролог.

По прогнозам Цыганкова, практически всю неделю в столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на вторник ожидается 2...4 градуса. Днем воздух прогреется до 15...17 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Самый теплый день – это среда, 12 апреля. Потому что ночью будет 2...4, днем температура поднимется до 16...18 градусов.

В ночь на четверг в городе прогнозируется 3…8 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут до 12…17. В пятницу ночью будет 0…5, днем ожидается 10…15 градусов, уточнил Цыганков.

При этом в выходные в Москву придет небольшое похолодание. "В субботу ночью будет -1…4, днем прогнозируется 7…12. В воскресенье ночью ожидается -1…4, днем будет 9...14 градусов", – заключил синоптик.

Ранее москвичам пообещали, что серьезные холода в столичный регион уже больше не вернутся. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Тем не менее он добавил, что ночью столбики термометров еще могут показывать минусовые значения.



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