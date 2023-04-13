Москвичам пообещали потепление до 19 градусов на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наступившее похолодание в столице будет недолгим, уже на следующей неделе ожидается потепление до 14–19 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам синоптика, последние дни этой недели в центральной части РФ ознаменуются резким похолоданием. Днем в пятницу, 14 апреля, температура опустится на 10 градусов. Ночью в пасхальные выходные ожидается до -3 градусов.

В пятницу днем прогнозируется до 8–10 градусов тепла. Похолодание будет усиливаться плотным ветром северо-восточных румбов в порывах до 15 метров в секунду. Из-за него москвичи будут ощущать температуру на 3–4 градуса холоднее.

Между тем в российском Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Московской области. Предупреждение будет действовать до 12:00 пятницы, 14 апреля. Жителей предупредили, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

На Пасху ожидается теплая и солнечная погода. По словам главы прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов. Прогнозируется слабый северо-восточный ветер, давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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