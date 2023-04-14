11:46Общество
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Тепло вернется в столицу в понедельник, 17 апреля. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
В предстоящие выходные температура воздуха в столице будет чуть ниже нормы или около нее, отметила синоптик.
"В ночь на субботу, 15 апреля, мы ждем, что в Москве температура будет понижаться до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 8…10 градусов. В ночь на воскресенье прогнозируется около 0. Еще будет такой ощутимый северо-восточный ветер. Днем ожидается в пределах 10…13 градусов", – говорит Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самым теплым днем в Москве с начала года стала среда, 12 апреля. Тогда температура превысила норму на 5 градусов, что соответствует майским значениям.
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