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11:46

Общество

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тепло вернется в столицу в понедельник, 17 апреля. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В предстоящие выходные температура воздуха в столице будет чуть ниже нормы или около нее, отметила синоптик.

"В ночь на субботу, 15 апреля, мы ждем, что в Москве температура будет понижаться до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 8…10 градусов. В ночь на воскресенье прогнозируется около 0. Еще будет такой ощутимый северо-восточный ветер. Днем ожидается в пределах 10…13 градусов", – говорит Позднякова.

С понедельника, 17 апреля, к нам начнет поступать более теплый воздух. В понедельник ночная температура составит около 0, дневная поднимется до 10...15 градусов. Ночью во вторник будет 0…5, а в среду – уже 2…7 градусов. Дневная температура и во вторник, и в среду прогнозируется в пределах 15...17 градусов. То есть погода вполне комфортная, чуть выше климатической нормы.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самым теплым днем в Москве с начала года стала среда, 12 апреля. Тогда температура превысила норму на 5 градусов, что соответствует майским значениям.

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