Майская погода установилась в Москве 12 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Температура воздуха в Москве в среду, 12 апреля, превысила норму на 5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, это самый теплый день с начала года.

Синоптик отметил, что в течение дня воздух прогреется до 17–19 градусов, что соответствует показателям мая.

"Температура на 5 градусов выше нормы, для 9 мая это нормальная погода. Получается, что погодный режим опережает свой климат почти на месяц", – сказал он.

Сейчас на главной станции на ВДНХ отмечается 16,8 градуса тепла, в Балчуге, в центре Москвы, – 17,3 градуса.

Вильфанд пообещал теплую ночь со среды, 12 апреля, на четверг, 13 апреля, – ожидается 4–6 градусов, а в центре города прогнозируется 9 градусов. В первой половине дня в четверг столбики термометров покажут 15–17 градусов.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что к вечеру четверга, 13 апреля, в Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца.

До этого руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей столицы ждет теплая и солнечная погода на Пасху, 16 апреля. Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

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