Москвичам пообещали ясную погоду на выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает ясная погода и минимум облаков в выходные дни, 15 и 16 апреля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 15 апреля в столичном регионе будут заморозки, а днем температура составит от 8 до 10 градусов. Метеоролог отметил, что ветер сохранится северо-восточный.

"В воскресенье гораздо более комфортная погода – 12...13 градусов Цельсия, ночью заморозки только местами по области", – цитирует синоптика RT.

До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о ночных заморозках в пасхальные выходные. Однако в день праздника эксперт пообещал солнечную и сухую погоду с температурой до 11–13 градусов тепла.

Ранее Александр Шувалов рассказал, что в Москву придет теплая и солнечная погода в воскресенье, 16 апреля. Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов. Давление составит 755 миллиметров ртутного столба, а пасхальная ночь прогнозируется прохладной, указал синоптик.

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