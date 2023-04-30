Москвичам рассказали о погоде 30 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В последний день недели, 30 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Местами в столичном регионе пройдет небольшой дождь, вечером на юго-востоке Подмосковья прогнозируется умеренный дождь.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в начале майских праздников в столице установится теплая погода, но в отдельные дни могут появиться осадки и порывы ветра.

До этого сообщалось, что жителей и гостей Москвы ожидают заморозки. В столицу придут как минимум три волны.

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