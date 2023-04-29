Привет, страна: куда можно быстро собраться на майские выходные

В 2023 году майские выходные в путешествии по стране проведут 9% россиян, сообщил ВЦИОМ. Расскажем, поездку в какие регионы проще всего организовать в последний момент и при этом сильно не разориться.

Сочи

Курорты Краснодарского края – одно из самых популярных направлений на майские выходные. В Сочи уже по-летнему тепло – около 25 градусов, а улицы уже вовсю цветут. Можно гулять по набережным и дендрарию, наслаждаться видами со смотровой площадки на горе Ахун. Для любителей экстремальных развлечений в Skypark есть полеты на троллее и прыжки на канате с высоты 207 метров. А для путешественников с детьми подойдет "Сочи Парк", который почти ничуть не уступает Диснейленду.

При этом купаться пока прохладно, температура воды в море прогрелась примерно до 15 градусов. Но самые отчаянные и соскучившиеся по пляжу уже открывают сезон.

Сколько стоит: прямой перелет из Москвы в праздничные даты – от 7 900 рублей на человека в обе стороны.

Абхазия

Погода в начале мая здесь примерно такая же, как в Сочи: купаться рановато, а вот гулять по местным красотам – самое время. В солнечный день уже можно позагорать на пляже, в Гагре – полюбоваться на море и горы. В Афоне – прогуляться по заброшенной станции Псырцха, в Новом Афоне – посмотреть на древний монастырь, окруженный горами и водопадами. Конечно, нельзя уехать из Абхазии, не увидев горное озеро Рица, которое по своей красоте часто сравнивают с итальянским Комо.

Сколько стоит: прямого сообщения нет, поэтому сначала нужно долететь до Сочи (от 7 900 рублей туда и обратно). Дальше удобнее всего добираться автобусом, который проезжает практически через все города Абхазии. Билет до Гагры обойдется от 500 рублей в одну сторону, до Гудауты – от 850, до Нового Афона – от 1 000, а до Сухума – от 1 200.

Казань

Еще одно заслуженно популярное направление на майские выходные. Во-первых, это недалеко от Москвы, во-вторых, там красиво и вкусно – одни только эчпочмаки чего стоят. А в-третьих, все самые интересные места в городе расположены очень компактно, так что даже короткая поездка будет довольно насыщенной. Стоит погулять по Казанскому кремлю, посмотреть на мечеть Кул-Шариф и падающую башню Сююмбике.

Сколько стоит: прямой перелет из Москвы в Казань обойдется в праздничные даты от 5 800 рублей туда и обратно. Также можно доехать поездом с Казанского вокзала, в пути придется провести до 15 часов. Билет стоит от 1 200 рублей в одну сторону.

Карелия

В начале мая здесь еще прохладно, но в этом есть и свои плюсы: туристов пока не так много, мало осадков, температура относительно комфортная (около 10 градусов). Что важно, нет комаров, которые летом могут стать проблемой. Кроме того, северная природа начинает потихоньку просыпаться и цвести – это красиво.

Для любителей экстремальных развлечений подойдет парк "Рускеала" с его скалами, пещерами и тарзанками. Также стоит прокатиться до Онежского озера и к водопаду Кивач.

Сколько стоит: из Москвы в Карелию удобно добираться на поезде, который идет прямо до парка "Рускеала". Он отправляется каждый день в 16:50 с Ленинградского вокзала и прибывает в пункт назначения в 10:40. Стоимость билета – от 2 600 рублей в одну сторону.

Волгоград

В этом городе в начале мая обычно устанавливается комфортная температура в 20–22 градуса. Само собой, туристы обычно сразу едут на Мамаев курган ради знаменитого памятника "Родина-мать". Но и за городом можно увидеть много красивых мест.

С начала апреля в Волгоградской области начинают цвести тюльпановые поля. Их можно увидеть вокруг озера Эльтон, в Усть-Медведицком, Донском и Щербаковском природных парках. Собирать тюльпаны нельзя (за это оштрафуют на 5 000 рублей), а вот любоваться ими и фотографироваться – сколько угодно. Доехать до озера Эльтон можно как самостоятельно на маршрутке с центрального автовокзала (в пути около пяти часов в одну сторону), так и взять однодневную организованную экскурсию. Она обойдется примерно в 1 700–2 000 рублей с человека.

Сколько стоит: прямой перелет из Москвы – от 7 500 рублей туда и обратно.

