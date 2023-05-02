Москвичам рассказали о погоде 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные, 6 и 7 мая, в столицу придет прохладная погода, которая будет соответствовать началу апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем в Москве будет около плюс 10 градусов, 9 мая в городе будет "не жарко", однако более детальный прогноз делать еще рано.

Самый холодный день будет 6 мая – ночью ожидается от -3 до 2 градусов, а днем будет 5–10 градусов. Синоптик подчеркнул, что отклонение от нормы составит примерно 7 градусов.

В воскресенье, 7 мая, в столице днем ожидается 8–10 градусов, а по области – 7–12 градусов.

С понедельника, 8 мая, температура начнет повышаться. Днем ожидается 9–14 градусов, ночью – от -2 до 3 градусов. Вильфанд сообщил, что такой температурный фон будет ниже нормы примерно на 3–4 градуса.

Гидрометцентр России объявил, что в столичном регионе 3 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности. Местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что май в Москве окажется относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца. По словам метеоролога, первая декада мая прогнозируется провальной – на 1–4 градуса ниже нормы.



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