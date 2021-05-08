США хотят вернуть Россию в 90-е – СМИ

Фото: ТАСС/Николай Малышев
Журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят, чтобы Россия стала страной времен правления президента Бориса Ельцина. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что с приходом Джо Байдена отношения между Россией и США стали более напряженными. По мнению Кемалоглу, на это повлияло возросшее влияние Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа.
Кроме того, автор подчеркнул, что в США пытаются противостоять развитию сотрудничества России и Турции.
При этом журналист отметил, что Вашингтон желает сотрудничать с Москвой в своих интересах. По его мнению, недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии являются следствием действий США, которые хотят "наказать" Россию.
Это, по мнению автора, говорит о том, что Соединенные Штаты хотят вернуть Россию в прошлое, снизив ее активность на мировой арене.
Ранее пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что США не желает вводить дополнительные санкции против России. При этом, отметила Псаки, Вашингтон может вводить определенные ограничительные меры.
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