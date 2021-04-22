Пушков оценил реакцию Белого дома на высказывание Путина о Шерхане и Табаки

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Соединенные Штаты напрасно не принимают на свой счет высказывание Владимира Путина, в котором он сравнил недружественные действия некоторых государств против России с поведением персонажей английского писателя Редьярда Киплинга, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов", – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в нападках зарубежных стран на Россию прослеживаются параллели с сюжетом "Книги джунглей" Киплинга. По его мнению, вокруг стран, с которыми Россия хочет выстраивать добрые отношения, "как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки".

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки прокомментировала высказывание Путина, отметив, что в Белом доме не принимают на свой счет данной аллюзии с героями Киплинга. Она подчеркнула, что у Соединенных Штатов "толстая кожа".