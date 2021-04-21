В Белом доме оценили слова Путина о Шерхане и "мелких табаки"

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В Белом доме заявили, что не принимают на свой счет аллюзии Владимира Путина из киплинговского Маугли о Шерхане и "мелких табаки", за которыми угадываются страны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента США Джена Псаки, у Соединенных Штатов "толстая кожа".

"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет", – отметил он.

В послании Федеральному собранию Путин выразил мнение, что в нападках зарубежных стран на Россию прослеживаются параллели с сюжетом "Книги джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга.

Он отметил, что РФ желает выстраивать добрые отношения с другими государствами, однако в реальности это не всегда получается.

"Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все – как у Киплинга", – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что Россия способна отстаивать собственные интересы даже перед теми государствами, которые предпочитают общаться в высокомерном тоне. Он отметил, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".