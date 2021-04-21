Песков объяснил слова Путина о красных линиях и "мелких табаки"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Красными линиями для зарубежных стран, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин, станут вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в наши выборы или другие политические процессы", – пояснил представитель Кремля.
При этом он не уточнил, кому конкретно российский лидер адресовал предупреждение о недопустимости пересечения этих линий.
"Ну, он же предупредил Шерхана и прилипал", – сказал Песков.
В послании Федеральному собранию Путин выразил мнение, что в нападках зарубежных стран на Россию прослеживаются параллели с сюжетом "Книги джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга.
Он отметил, что РФ желает выстраивать добрые отношения с другими государствами, однако в реальности это не всегда получается.
"Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все – как у Киплинга", – сказал Путин.
Также глава государства заявил, что Россия способна отстаивать собственные интересы даже перед теми государствами, которые предпочитают общаться в высокомерном тоне. Он отметил, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".
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