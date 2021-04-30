Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06:41

Пушков напомнил Болгарии о союзе с Гитлером

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал материал болгарского издания "Дневник", которое спрогнозировало поражение России в случае войны с НАТО.

Отвечая на отзывы к публикации, Пушков выразил удивление по поводу "градуса ненависти к России", а также назвал подобные рассуждения "недалекими".

По слова сенатора, "предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером".

"Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера", – написал он в Twitter.

Материал интернет-журнала был посвящен российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины, а также военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева.

После публикации некоторые болгарские читатели стали оставлять на в комментариях русофобские высказывания.

Днем ранее Болгария объявила о высылке российского дипломата из-за взрывов на болгарских оружейных складах в период с 2011 по 2020 год, в которых обвинили шестерых россиян.

В МИД РФ пообещали симметричный ответ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что София "решила перещеголять чехов".

В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать