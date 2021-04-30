Пушков напомнил Болгарии о союзе с Гитлером

06:41
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал материал болгарского издания "Дневник", которое спрогнозировало поражение России в случае войны с НАТО.
Отвечая на отзывы к публикации, Пушков выразил удивление по поводу "градуса ненависти к России", а также назвал подобные рассуждения "недалекими".
По слова сенатора, "предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером".
"Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера", – написал он в Twitter.
Материал интернет-журнала был посвящен российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины, а также военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева.
После публикации некоторые болгарские читатели стали оставлять на в комментариях русофобские высказывания.
Днем ранее Болгария объявила о высылке российского дипломата из-за взрывов на болгарских оружейных складах в период с 2011 по 2020 год, в которых обвинили шестерых россиян.
В МИД РФ пообещали симметричный ответ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что София "решила перещеголять чехов".
В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии
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