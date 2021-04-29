Песков заявил, что Россия не оставит без ответа провокационные действия Чехии и Болгарии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, последует ли реакция от Москвы на действия со стороны Чехии и Болгарии, сообщает "Газета.ру".

"Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что действия России будут осуществляться в ее собственных интересах.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии 17 апреля обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Позднее российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на объектах Гебрева. При этом трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.