В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломата из Болгарии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Последуют ответные меры", – указали в дипведомстве.

Ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение объявить персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Софии.

До этого прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на оружейных заводах. Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Уточнялось, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

Также трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарии, заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

