МИД РФ предупредил о жестком ответе на возможные санкции против "Северного потока – 2"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ на возможные санкции Британии против "Северного потока – 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске будет жестким и соразмерным.

"При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", – добавила она.

Ранее председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген заявил, что Москва может быть причастна к инциденту с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Реттген полагает, что, даже если Россия не принимала непосредственного участия в государственном угоне самолета, он мог быть ею санкционирован.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.