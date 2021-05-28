Эксперт оценил заявление главы Минэнерго США о качестве газа из России

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал слова главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ является "самым грязным" в мире. Об этом сообщает RT.
"Заявление министра энергетики США смешное. При этом оно абсолютно политически ангажировано и ничего общего с химией процесса и его технологической составляющей не имеет", – отметил Пикин.
При этом он выразил предположение, что Грэнхолм могла говорить об углеродном следе газа, потому что с точки зрения химической формулы природный газ из России ничем не отличается от газа из Норвегии или из Катара.
Пикин подчеркнул, что в чистом виде метан существует только в лабораторных условиях.
В ходе выступления в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям министр Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.
Слова главы Минэнерго США прокомментировал и член Совфеда Алексей Пушков. Он назвал главу американского Минэнерго дамой, выдающей себя за специалиста, и указал, что она забыла добавить к своей речи то, что прибывающий в Европу газ из США, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы".
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