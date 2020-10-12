ЕС продлил на год санкции по делу Скрипалей

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Совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении четырех россиян по делу об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает RT.
Отмечается, что граждане России обвиняются в применении нервно-паралитического вещества. В отношении них продлены санкции до 16 октября 2021 года.
В феврале посол Британии в Москве Дебора Броннерт заявила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Она добавила, что Лондон хочет, чтобы фигуранты дела Скрипалей предстали перед судом – до тех же пор, пока этого не произойдет, расследование будет продолжаться. Дипломат заверила, что улики по этому делу тщательно изучат, а судебный процесс проведут должным образом.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".
Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
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