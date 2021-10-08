В Кремле оценили слова Салливана об использовании Россией энергоресурсов как оружия

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В Кремле выразили категорическое несогласие с заявлением советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россия использует энергоресурсы как оружие. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ошибочная оценка, и это очень просто объяснить", – заявил представитель Кремля.

Он заявил, что РФ полностью выполняет взятые на себя обязательства.

"Второе, ни для кого не секрет, это неоднократно заявлялось на различных уровнях, в том числе на высшем, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых контрактов, которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках, которые вы видим сейчас", – объяснил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что государство никогда не использовало энергоресурсы как оружие, даже в достаточно сложные времена. По его словам, США, наоборот, постоянно пользуются теми или иными угрозами в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов.

"В данном случае США как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа, политического и коммерческого шантажа, мы этого никогда не делали", – заключил Песков.

Ранее посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что резкое увеличение стоимости газа в Европе может отрицательно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей. Он отметил, что данная ситуация должна беспокоить не только Брюссель и столицы Евросоюза, но и РФ.

Также в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.