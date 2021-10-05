В Минтруде РФ предложили упростить наем подростков на отдельные виды работ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил упростить наем подростков на отдельные виды работ, касающиеся их увлечений. Об этом он заявил на совещании правительства РФ с Владимиром Путиным.

"Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности", – сказал министр.

Ранее Котяков сообщил, что более половины молодых россиян в будущем хотят быть предпринимателями и работать на себя.

По его словам, среди сегодняшних предпринимателей 30 процентов составляет доля молодых людей, средний возраст которых 38 лет, при этом средний возраст работников на рынке труда в России 42 года.

