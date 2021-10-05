В Минтруде РФ предложили упростить наем подростков на отдельные виды работ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил упростить наем подростков на отдельные виды работ, касающиеся их увлечений. Об этом он заявил на совещании правительства РФ с Владимиром Путиным.
"Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности", – сказал министр.
Ранее Котяков сообщил, что более половины молодых россиян в будущем хотят быть предпринимателями и работать на себя.
По его словам, среди сегодняшних предпринимателей 30 процентов составляет доля молодых людей, средний возраст которых 38 лет, при этом средний возраст работников на рынке труда в России 42 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: