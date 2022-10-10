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Порядка 28% россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам, к отношениям это привело в 12% случаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Выяснено, что в 11% случаев отношений между коллегами не случилось. Порядка 5% не признались в своих чувствах. Больше половины – 62% – отметили, что никогда не влюблялись в коллег. Кроме того, около 33% уверены, что романы на работе не заканчиваются ничем серьезным, а 50% считают иначе.

Порядка 66% отметили, что служебные романы могут вредить рабочему процессу. 36% считают, что после расставания коллеги не смогут осуществлять деятельность вместе. Помимо этого, за запрет служебных романов проголосовали 27% опрошенных, против – 48%.

Ранее ВЦИОМ выявил, что жители России больше всего ценят в учителях доброту и уважение к детям. Согласно опросу, перечисленные качества считают главными в педагогах 32% респондентов. В феврале 2022 года подобные качества являлись главными для 19% россиян. Тогда же исследователи выявили, что россияне отдают преимущество образованности, компетентности и эрудиции.

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