Работодатели раскрыли самые эффективные способы мотивации сотрудников

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Российские работодатели рассказали о самых эффективных способах мотивировать сотрудников. Более 77% опрошенных главным методом назвали предложение достойной заработной платы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру".

В опросе приняли участие более 1 тысячи представителей компаний из разных регионов страны.

Около 61% респондентов отметили, что мотивировать работников помогают премии, 40% выделили оплату обучения.

Оплату мобильной связи и интернета в качестве достойного метода мотивации назвал 31% участников опроса. Еще 30% опрошенных обратили внимание на оплату полисов ДМС.

Отмечается, что 28% работодателей, принявших участие в исследовании, в качестве мотиватора указали компенсацию проезда до работы. Столько же процентов подчеркнули, что повысить качество работы сотрудников может поддержка их профессиональных достижений через корпоративные каналы.

Меньшее количество респондентов выделили питание в офисе (21%) и бесплатный чай и кофе (17%).

Ранее стало известно, что больше половины россиян страдают от духоты на рабочем месте. Социологическое исследование на эту тему провел сервис "Авито.Работа". По его результатам 60% респондентов всегда жарко, они стараются открыть окна или включить кондиционер, если есть такая возможность.



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