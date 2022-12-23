Каждый седьмой россиянин отложит новогоднюю премию на черный день – опрос

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Каждый седьмой житель России планирует отложить новогоднюю премию на черный день, сообщает телеканал "360" со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром сайта SuperJob.

Согласно данным исследования, три человека из десяти рассчитывают получить премию по итогам года. 14% респондентов заявили, что отложат ее, 13% планируют потратить полученные средства на нужды семьи, 12% опрошенных купят на эти деньги подарки, а 10% направят средства на погашение долгов и кредитов.

Кроме того, 9% участников опроса отправятся на эти деньги в путешествие, 7% – приобретут что-то личное, 6% – оплатят текущие расходы.

Опрос с участием 1,6 тысячи работающих россиян проходил с 8 по 21 декабря.

Ранее юрист Наталья Грешнова рассказала, что тринадцатую зарплату обычно получают работники бюджетной сферы, военнослужащие и сотрудники крупных компаний.

Размер годовой премии, по словам Грешновой, необязательно должен быть равен заработной плате за месяц. Величина тринадцатой зарплаты может устанавливаться в фиксированной сумме или в процентах от оклада.



Эксперты рассказали, кто может получить тринадцатую зарплату

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