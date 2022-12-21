Эксперт рассказал, выгодно ли увольняться в конце года

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Менять место работы лучше не в конце года, а позже, рассказал директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что закон предусматривает единые гарантии вне зависимости периода увольнения, однако в некоторых компаниях тринадцатая зарплата начисляется только в том случае, если сотрудник проработал там весь год.

По словам Южалина, в коммерческих организациях работодатели сами определяют порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты, поэтому чтобы получить все премиальные выплаты, выгоднее будет уволиться в следующем году.

Ранее юрист Наталья Грешнова рассказала, что тринадцатую зарплату обычно получают работники бюджетной сферы, военнослужащие и сотрудники крупных компаний.

Размер годовой премии, по словам Грешновой, не обязательно должен быть равен заработной плате за месяц. Величина тринадцатой зарплаты может устанавливаться в фиксированной сумме или в процентах от оклада.



Эксперты рассказали, кто может получить тринадцатую зарплату

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