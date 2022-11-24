Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату

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Тринадцатую зарплату начисляют по решению руководителя, определенного списка профессий или должностей на этот счет нет, рассказала руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

"Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников <...> или тех, у кого большой стаж в данной организации", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Как правило, отметила юрист, годовую премию получают работники бюджетной сферы, военнослужащие и сотрудники крупных компаний. При этом право на тринадцатую зарплату имеют как штатные работники, так и те, кто оформлен по договору ГПХ.

Размер годовой премии, по словам Грешновой, не обязательно должен быть равен заработной плате за месяц. Величина тринадцатой зарплаты может устанавливаться в фиксированной сумме или в процентах от оклада.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов не исключил, что в текущем году тринадцатую зарплату или премию, скорее всего, получат только сотрудники успешных с финансовой точки зрения компаний.

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