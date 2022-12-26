Больше половины россиян страдают от духоты на рабочем месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне ответили, какую температуру они предпочитают на рабочем месте. Об этом сообщает Life.ru.

Социологическое исследование на эту тему провел сервис "Авито.Работа". По его результатам 60% респондентов всегда жарко, они стараются открыть окна или включить кондиционер, если есть такая возможность. В свою очередь, 40% пожаловались на то, что замерзают на рабочем месте.

Кроме того, оказалось, что 52% готовы работать удаленно, чтобы получить возможность устанавливать комфортную температуру. Из них 65% – это люди в возрасте до 24 лет. Работу в офисе выбрали 48%.

Также выяснилось, что в коллективе есть экстраверты и интроверты. Здесь результаты оказались следующими:

семь из десяти людей постоянно общаются с коллегами, клиентами или партнерами и получают от этого удовольствие;

для 31% общение с другими людьми во время работы происходит реже;

29% ставят границы между личной жизнью и работой;

71% старается не задерживаться на рабочем месте без лишней необходимости и не работать по выходным и праздникам.

Рабочим временем эффективно распоряжаются 89% россиян. Однако есть и те, кто признался, что часто оставляет поставленные задачи на потом, – 14%.

Ранее около 30% жителей России поделились, что в их компаниях руководители не одобряют больничные. Порядка 15% при небольших симптомах рекомендуют перейти на удаленную работу.

Выяснилось, что около 37% сотрудников в организациях предпочитают оформлять больничный лист при любых симптомах заболевания. Российские компании же в случае болезни специалиста в 44% запрещают ему посещать место работы. Порядка 25% требуют выйти на работу, а 18% разрешают прийти только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

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