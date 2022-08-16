В РФ 10% малых и средних компаний до сих пор работают удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России 10% малых и средних компаний до сих пор работают полностью удаленно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".
Опрос проводился с 8 по 15 августа среди 1 630 представителей малого и среднего бизнеса.
"У более трети компаний 39% сотрудников работают удаленно, а часть находится в офисе, у 24% – гибридный формат работы для всех работников: частично из офиса, частично – из дома, 10% компаний работают полностью в удаленном режиме. У остальных компаний (27%) удаленки нет", – показали результаты исследования.
В ходе опроса выяснилось, что те, кто не перешел на удаленный формат, работают в сферах:
Ранее Минфин предложил обязать россиян, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в РФ. В законопроекте, подготовленном министерством, предлагается уточнить, что выплачиваемые российскими работодателями вознаграждения дистанционным сотрудникам, которые находятся за пределами РФ, относятся к доходам от отечественных источников.
В Минфине подчеркнули, что на сегодняшний день многие граждане РФ проживают за рубежом, работая на российские компании дистанционно. При этом, находясь за пределами страны свыше 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство России.
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