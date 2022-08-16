В РФ 10% малых и средних компаний до сих пор работают удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России 10% малых и средних компаний до сих пор работают полностью удаленно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Опрос проводился с 8 по 15 августа среди 1 630 представителей малого и среднего бизнеса.

"У более трети компаний 39% сотрудников работают удаленно, а часть находится в офисе, у 24% – гибридный формат работы для всех работников: частично из офиса, частично – из дома, 10% компаний работают полностью в удаленном режиме. У остальных компаний (27%) удаленки нет", – показали результаты исследования.

В ходе опроса выяснилось, что те, кто не перешел на удаленный формат, работают в сферах:

услуг (19%);

промышленности (19%);

продаж, строительства, общепита (по 12%);

автобизнеса (8%).

финансы (18%);

оказание услуг (12%);

недвижимость (12%);

промышленность (11%);

продажи (11%);

IT (10%).

В свою очередь, деятельность тех, кто работает удаленно, связана со следующими сферами:Граждане также отметили несколько плюсов удаленной работы: исключаются затраты на аренду помещений и содержание офиса, снижение стресса. Кроме того, некоторые из опрашиваемых отметили, что сотрудники, находящиеся на удаленке, реже меняют место работы.

Ранее Минфин предложил обязать россиян, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в РФ. В законопроекте, подготовленном министерством, предлагается уточнить, что выплачиваемые российскими работодателями вознаграждения дистанционным сотрудникам, которые находятся за пределами РФ, относятся к доходам от отечественных источников.

В Минфине подчеркнули, что на сегодняшний день многие граждане РФ проживают за рубежом, работая на российские компании дистанционно. При этом, находясь за пределами страны свыше 183 дней в году, граждане потеряют налоговое резидентство России.