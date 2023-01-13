Гендиректор НСПК заявил о решении проблемы с дефицитом чипов для банковских карт в РФ

Проблема дефицита чипов для банковских карт в России решена. Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Дефицит чипов банковских карт обострился весной 2022 года, когда европейские поставщики отказались от сотрудничества с Россией. Кроме этого, в начале марта с отечественного рынка ушли Visa и Mastercard. Себестоимость карты и ее стоимость для банков увеличились, но компании смогли решить проблему в условиях ограничений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.