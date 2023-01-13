Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Экономика

Гендиректор НСПК заявил о решении проблемы с дефицитом чипов для банковских карт в РФ

Гендиректор НСПК заявил о решении проблемы с дефицитом чипов для банковских карт в РФ

Российский мебельный гипермаркет откроют в столичном ТЦ взамен IKEA

Новости часа: школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

В столичном ТЦ откроют мебельный гипермаркет взамен IKEA

В Москве представят замену IKEA

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

"Актуальный репортаж": магазины Puma могут снова заработать в России

ЦБ РФ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке

"Деньги 24": россиянам предложат новый инструмент для долгосрочных вложений

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Проблема дефицита чипов для банковских карт в России решена. Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Дефицит чипов банковских карт обострился весной 2022 года, когда европейские поставщики отказались от сотрудничества с Россией. Кроме этого, в начале марта с отечественного рынка ушли Visa и Mastercard. Себестоимость карты и ее стоимость для банков увеличились, но компании смогли решить проблему в условиях ограничений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииэкономикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика