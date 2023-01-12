Захарова объяснила, почему Швеция препятствует расследованию ЧП на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 12 января, провела брифинг по текущим вопросам внешней политики. Она призвала правительство Швеции перечислить угрозы национальной безопасности страны, из-за которых не продолжается расследование взрывов на "Северных потоках".

Захарова заявила, что в ходе проверки данного ЧП российские эксперты могут прийти к выводам, которые нежелательны для Швеции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.