Путин поручил изучить идеи СПЧ об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

Фото: kremlin.ru

Правительство РФ до 1 мая 2023 года рассмотрит вопрос о введении уголовной ответственности за дискриминацию россиян, проживающих за рубежом. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства предложил изучить предложения Совета по правам человека при президенте РФ об установлении уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении граждан России, проживающих за границей.

В качестве ответственных за исполнение поручения указаны председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее Путин поручил до 1 июля 2023 года доложить об изучении идеи о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Ответственным за исполнение поручения был определен председатель российского кабмина Михаил Мишустин.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!