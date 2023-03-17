В Минпромторге РФ работают над заменой свечей зажигания для двигателей самолетов Superjet

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предприятия России разрабатывают варианты импортозамещения свечей зажигания для двигателей самолетов Superjet 100. Об этом рассказали в министерстве промышленности и торговли РФ.

"Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов", – приводит "Интерфакс" сообщение ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что операторы региональных самолетов Superjet 100 предупредили о дефиците свечей зажигания, которые подходят для российско-французских моторов SaM146. Первый заместитель гендиректора "ИрАэро" Владимир Панфилов направил письмо в Минпромторг, заявив, данная ситуация станет причиной полной остановки полетов на "Суперджетах".

В свою очередь, председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод подтвердил слова Панфилова, отметив, что рынке замечен серьезный недостаток свечей зажигания.

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