ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в пельменях в Курской области

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В Курской области ветеринарная лаборатория обнаружила ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в замороженных пельменях, заявил заместитель главы региона Сергей Стародубцев РИА Новости.

По его словам, в областную ветеринарную лабораторию поступили две пробы свиных замороженных полуфабрикатов, произведенных курским филиалом компании "Торговый дом "Русский холод" для исследования методом ПЦР.

"В пробах пельменей "Алтайские по-домашнему" обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", – сказал Стародубцев, уточнив, что данная продукция была уничтожена путем сжигания.

Ранее вспышку АЧС зафиксировали на площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области. Специалисты исследовали 30 проб патологического материала, который отобрали у свиней ООО "Мираторг-Белгород" с площадки в хуторе Долгий Бродок. В результате был выделен генетический материал африканской чумы.