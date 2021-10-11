Попова предупредила о риске распространения чумы из-за изменений климата

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Наблюдаемые в последние годы климатические изменения повышают риски распространения чумы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Поповой, данная ситуация требует принятия экстренных мер, причем оперативное реагирование на такого рода вызовы становится все более значимым.

В феврале 2021 года вспышка чумы произошла на северо-востоке Демократической Республики Конго. Среди 520 случаев были выявлены варианты бубонной чумы, а также легочной и септической.

Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что опасность завоза чумы из Африки на территорию России крайне маловероятна.

