Вспышку африканской чумы свиней выявили на площадке агрохолдинга в Белгородской области

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Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты исследовали 30 проб патологического материала, который отобрали у свиней ООО "Мираторг-Белгород" с площадки в хуторе Долгий Бродок. В результате был выделен генетический материал африканской чумы.

На территории площадки Бродок-2, где обнаружили вспышку, ввели карантин.

В настоящее время специалисты пытаются ликвидировать очаг в соответствии с ветеринарными правилами.

Ранее вирусолог рассказал, опасна ли колбаса, в которой выявили возбудитель африканской чумы, для человека. Эксперт добавил, что для предотвращения эпидемии необходимо уничтожать зараженных животных.