В РФ предложили ввести ограничения на арест недвижимости за несущественные долги

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В РФ следует ввести правило, ограничивающее арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания долгов. Соответствующее письмо директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко, пишет RT.

В тексте эксперт напомнил, что по действующему законодательству взыскание по исполнительным документам должника не может быть обращено на единственное жилое помещение гражданина либо земельный участок, на котором находится данное жилье.

Вместе с тем, продолжил Орлов, в СМИ зачастую циркулируют сообщения о том, что у какого-либо гражданина за маленький долг, который равен нескольким размерам МРОТ, был арестован один из объектов недвижимости и реализован в счет погашения долга. Как правило, это происходит по цене сильно ниже рыночной, отметил эксперт.

По словам Орлова, были выявлены моменты, когда должник узнавал о продаже собственного жилья уже постфактум, что становилось причиной судебных разбирательств.

На этом фоне он призвал Матвиенко изучить возможность внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты, запретив арест и реализацию жилых помещений и земельных участков для взыскания по исполнительным документам, если сумма долга составляет менее 1 миллиона рублей.

Ранее заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Андрей Костянов рассказал, что россиян, которые проживают в квартире по договору социального найма, могут выселить из помещения за неуплату ЖКУ. При этом на собственников такая мера не распространяется, уточнил он.

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