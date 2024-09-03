Суд приговорил к 20 годам колонии участника попытки высадки десанта Украины в Крыму

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Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Александра Любаса к 20 годам лишения свободы за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на российских военных. Об этом ТАСС заявил представитель суда.

В суде отметили, что злоумышленник добровольно вступил в организованную группу для совершения теракта – высадки на побережье Крыма, проведение фото- и видеофиксации факта установления там украинского флага и нападения на российских военнослужащих.

Любаса признали виновным и приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима. Также первые три года мужчина будет отбывать в тюрьме, уточнили в суде.

Ранее наемника из США Деве Калеба Виктора, воюющего на стороне украинской армии, заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск, а также признан виновным в "участии в качестве наемника в вооруженном конфликте". По версии следователей, Деве приехал на Украину не раньше сентября 2022 года и участвовал в сражениях против ВС России до февраля 2024-го.