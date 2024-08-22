ФСБ показала допрос агентов украинской разведки, задержанных в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки допроса агентов украинской разведки, которые были задержаны в Крыму, передает РИА Новости.

Агентами киевского режима оказались двое граждан РФ и один – Молдавии, заявили в пресс-службе. Они планировали устроить подрыв в Крыму, включая насосную станцию, которая снабжает водой Керчь. Также они передавали Украине данные о высокопоставленных российских военных, о местоположении военной техники и позиций российских ПВО, объектах транспорта и энергетики полуострова, а также о результатах ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из задержанных рассказал, что после начала СВО с ним связался человек, представившийся сотрудником спецслужб Украины. Тот приехал в Киев и подписал документы, а также обучался изготовлению и подрыву бомб, а также стрельбе из стрелкового оружия. В сентябре 2023 года он получил задание собрать первую бомбу.

"Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы", – добавил он.

Далее он сделал еще несколько бомб и спрятал их в разных местах Крыма, передав информацию о тайниках своим украинским кураторам. Другой задержанный рассказал, что его готовили устроить взрыв на насосной станции в Керчи.

"Надо будет отнести эту бомбу на насосную станцию и подложить ее под мост и нажать на кнопку. И у меня будет время, шесть часов, чтобы я уехал из Керчи", – рассказал он.

Ранее ФСБ задержала жителя Севастополя, который планировал подорвать российского военного у его дома в Крыму. По информации спецслужб, 30-летний мужчина разместил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда. Возбуждено уголовное дело.

