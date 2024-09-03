Осужденный на 16 лет террорист признался, что передавал ГУР данные о ВС РФ

Фото: ЦОС ФСБ России

Осужденный на 16 лет террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на транспортном объекте в Крыму, признался, что сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины, а также передавал данные о подлодках с ракетами "Калибр". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленное ФСБ РФ видео.

По словам задержанного, он получил повестку о призыве на военные сборы и испугался призыва в зону спецоперации. Поэтому он нашел чат-бот и оставил там свои контакты. Примерно через три дня с ним связался пользователь с ником Макс Полянов, представившийся сотрудником ГУР. Полянов сказал, что в случае призыва нужно любыми способами искать встречи с представителями силовых структур или ВСУ, а также сдаваться в плен.

Осужденный указал, что Полянов через пару дней предложил сотрудничать. Ему нужны были данные о центральном входе в Севастопольскую бухту, где находятся защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают.

Он добавил, что также нужна была информация о передвижении кораблей и подводных лодок, несущих ракеты "Калибр", оповещениях о взлете авиации с аэропорта Бельбек, и, по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте, фиксировать их места базирования. Все сведения передавались через мессенджер Telegram, уточнил мужчина.

Более того, продолжил осужденный, представитель ГУР иногда чистил переписку для конспирации. 29 июля он написал, что по определенным координатам будет заложен схрон со взрывчаткой, который нужно будет изъять и перепрятать, поскольку необходимо будет совершить подрыв железной дороги. Севастополец извлек схрон, перепрятал его, а Полянов велел ждать дальнейших инструкций.

Жителя Севастополя приговорили в 16 годам за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб. Как рассказали в ФСБ, россиянина задержали в сентябре 2023 года за подготовку диверсии на транспортном объекте. Он признан виновным в приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ и госизмене в форме шантажа.