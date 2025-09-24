Юрист Кульпина: арендодатель может получить срок до трех лет за неуплату налогов

В России ужесточили контроль за отчислением налогов арендодателями, сообщили СМИ. Каким образом могут наказать за неуплату и как случайно не нарушить закон, разбиралась Москва 24.

Аренда под контролем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба (ФНС) существенно ужесточила контроль за арендодателями на предмет уплаты налогов с доходов от сдачи жилья. Об этом сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов рынка.

Уточняется, что ведомство анализирует данные не только от соседей и арендаторов, но и от банков, площадок с объявлениями, а также правоохранительных и госорганов, включая Росреестр. Нарушителям грозит не только штраф, но и уголовное преследование, предупредили специалисты.

Претензий не будет к тем, кто сдает квартиру по закону: для этого нужно заключить договор найма и после получения денежных средств оплатить необходимые налоги, рассказала телеканалу Москва 24 юрист Полина Гусятникова.

Она отметила, что самая большая ставка налога, в размере 13%, предусмотрена для тех, кто сдает жилье как физическое лицо. А если доходы арендодателя превышают 5 миллионов в год, заплатить придется 15%.

Выгоднее делать это через оформление самозанятости, посоветовала в разговоре с Москвой 24 юрист по недвижимости Елена Кульпина.



Елена Кульпина юрист по недвижимости Они платят самую маленькую ставку налога – 4%. Чуть выше сумма будет у индивидуальных предпринимателей (ИП) – 6%.

Эксперт подчеркнула, что важно не забывать следить за денежными средствами, поступающими на счет, и своевременно оплачивать налог.

Суровое наказание

Необходимо официально заключить с арендатором договор, прописав в нем все права, обязанности и ответственность сторон.

"Владельцу недвижимости выгоднее делать это на 11 месяцев с возможностью продления на тот же срок. В этом случае документ не подлежит государственной регистрации и, соответственно, на квартире не будет обременения. При этом, если у жилья появится новый владелец, квартиросъемщик не сможет заставить его исполнять условия аренды до окончания ее срока", – пояснила Елена Кульпина.





Елена Кульпина юрист по недвижимости Что касается оплаты налога, то физическое лицо должно делать это ежегодно. Для этого не позднее 30 апреля следующего года нужно подать в ФНС декларацию о доходах. Оплата производится один раз, при этом учитывается вся сумма, полученная от ежемесячной арендной платы, указанной в договоре. А вот самозанятые и индивидуальные предприниматели должны платить налог ежемесячно.

"В противном случае арендодателя, во-первых, обяжут перечислить ФНС налог за весь период аренды, а также пени, которые начислят. Во-вторых, по статье 122 Налогового кодекса неплательщика ждет штраф в размере 20% от суммы долга. Либо 40%, если специалисты посчитают, что неуплата была умышленной", – пояснила Кульпина.

Кроме того, возможна и уголовная ответственность по статье об уклонении физлица от уплаты налогов (статья 198 УК РФ). Но для этого надо скрывать налоги на сумму 2,7 миллиона рублей в пределах трех финансовых лет, уточнила юрист.

"Виновного может ждать штраф на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Либо могут назначить принудительные работы до одного года, арестовать на срок до шести месяцев или даже посадить на один год", – перечислила юрист.

Еще серьезнее будет наказание, если задолженность за три года превысит 13,5 миллиона рублей. Арендодателю придется заплатить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет. Также наказать могут принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, предупредила Кульпина.