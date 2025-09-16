Юрист Кульпина посоветовала продавать ипотечную квартиру в случае развода

Фото: depositphotos/Krivis

Ипотечную квартиру стоит продать в случае развода или переоформить на одного супруга с выплатой компенсации. Об этом Москве 24 рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

Ранее стало известно, что 62% опрошенных россиян после развода продолжили жить совместно из-за имеющейся ипотеки. Причем 43% из них выплачивают кредит вместе, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

По словам эксперта, обычно ипотеку берут следующим образом: один супруг числится заемщиком, а второй либо поручителем, либо созаемщиком. В этом случае возвращать кредит обязан первый, однако он имеет право взыскать половину от уплаченной суммы с бывшего супруга.





Елена Кульпина юрист по недвижимости В любом случае ипотечное имущество подлежит разделу через суд. И в этой ситуации самый оптимальный вариант – продать его. Потому что, когда люди разводятся, совместное проживание в квартире затруднительно.

"Если обе стороны согласны на сделку, то недвижимость продается по рыночной цене, предположим, за 12 миллионов. Часть из этих денег, например 4 миллиона, уходит в счет оплаты ипотеки. Оставшиеся средства супруги делят пополам", – пояснила юрист.

Также удобным вариантом может быть переоформление ипотеки на бывшего мужа или жену. В итоге один получает квартиру, выплатив при этом второму определенную компенсацию, возмещающую средства, потраченные им на погашение долга до развода, отметила Кульпина.

