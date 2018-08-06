Кто-то тут лишний: как ожирение стало всероссийской проблемой

По статистике, опубликованной Минздравом в 2017 году, число россиян, страдающих ожирением, достигло двух миллионов. А в департаменте здравоохранения Москвы добавили, что подростки находятся в наиболее критической ситуации среди других категорий населения. Портал Москва 24 попытался разобраться, почему дети находятся в группе риска, а также подготовил подборку с полезными советами по питанию от диетологов.



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В интервью радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заметила, что "самая неблагоприятная ситуация – среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет. И это самая пугающая тенденция". Доля россиян, имеющих лишний вес, выросла на шесть процентов. Однако по мнению главного врача клиники ФГБНУ "НИИ питания" Зайнудина Зайнудинова, реальные цифры распространенности ожирения гораздо выше, в том числе и на территории Москвы.



Зайнудин Зайнудинов главный врач клиники ФГБНУ "НИИ питания" "Считается, что от 40 до 50 процентов людей имеют избыточный вес, из них – около четверти имеют ожирение".



Почему именно подростки в наибольшей степени страдают от "недуга"?

Есть несколько факторов, способствующих распространению болезни. Они, кстати, относятся не только к детям и подросткам. Проблемы у всех общие.

1. Рост благосостояния населения и доступность продуктов. Звучало бы не очень страшно, если бы люди с толком и с расстановкой умели пользоваться этими двумя видами блага. На деле выходит, что для взрослых и детей продукты с пустыми калориями стали более доступны. Газированные напитки, сладости, снеки – все это можно приобрести на каждом шагу за "смешные" деньги. А дети и подростки пока не могут ответственно относиться к своему питанию, поэтому едят вредные продукты часто и в больших количествах. Причиной тому следующий фактор.



Зайнудин Зайнудинов главный врач клиники ФГБНУ "НИИ питания" "Какое-то время под воздействием Минздрава и региональных органов управления здравоохранением удалось вмешаться в этот порочный круг, который приводит к развитию ожирения у детей и подростков. В частности, смогли убрать автоматы с газированными и сладкими напитками, сладостями и прочим из школ. В буфетах, столовых учебных заведений уменьшился ассортимент подобной продукции. Это шаг, который может хоть как-то повлиять на доступность высококалорийных продуктов для детей".



2. Неправильная культура питания и крайне низкий уровень знаний у населения. В некоторых семьях укоренились и передаются из поколения в поколение плохие пищевые привычки. Интересоваться культурой здорового питания должны все, но особенно это нужно делать женщинам детородного возраста. Им необходимо подготовить организм к вынашиванию ребенка, а затем, как хранительницам очага, прививать культуру питания в своей семье. Однако большинство даже не подозревает о том, как питаться правильно, какие продукты, в какое время и в каком виде можно потреблять. Если в семье нет правильных пищевых привычек, то у ребенка они тоже не появятся.



Зайнудин Зайнудинов главный врач клиники ФГБНУ "НИИ питания" "Как правило, ожирение у подростков наблюдается в семьях, где хотя бы один из родителей страдает тем же недугом. С большой вероятностью у ребенка тоже будет излишний вес. Это мы наблюдаем и по количеству обращений в клиники, и в ходе проведенных исследований. В семье, где родители страдают ожирением, не могут быть привиты правильные пищевые привычки. А неправильные привычки дети проносят через всю жизнь".



3. Урбанизация и снижение физической активности. Побочное проявление урбанизации – это крайне широкое распространение (среди подростков и детей) компьютеров, телефонов, планшетов. Зависимость от гаджетов приводит отчасти к изменению образа жизни, уменьшению физической активности. В совокупности с неполезным пищевым поведением это приводит к печальным последствиям, которые ярко отражаются в лучшем случае только на весах.



Виктор Тутельян главный специалист-диетолог Минздрава России "Сегодня физическая активность доступна не всем. В советское время до окончания вузов все занимались спортом. Это было престижно, доступно и бесплатно. Физическая активность за 30 лет снизилась примерно на 1500 килокалорий. Сейчас у мужчины энерготраты составляют примерно 2000 килокалорий, у женщины – 1700-1800. Это чуть больше, чем организм человека тратит на обеспечение своей жизнедеятельности – от 900 до 1200 килокалорий (в зависимости от индивидуальных особенностей)".



4. Отсутствие системной пропаганды. В России плохо работает система по разъяснению принципов правильного питания, объяснению вредности избыточного питания, пользы сбалансированного питания. У подростков нет понимания, что полезно, а что нет, что лучше съесть, а от чего желательно отказаться. У них формируется свое видение, и основано оно только на вкусовых ощущениях и эмоциях, полученных при потреблении того или иного продукта. Как правило, это сладости, газированные напитки, выпечка. С этим неразрывно связано и повышенное потребление подобной пищи.



Виктор Тутельян главный специалист-диетолог Минздрава России "Такую проблему могло бы решить ведение постоянных рубрик в СМИ. Их должен вести грамотный специалист, которому доверяли бы люди. А мы, в свою очередь, должны создать все условия для этого".

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Как избежать проблем с лишним весом?

Для здоровых людей и тех, кто находится на грани ожирения, есть несколько простых советов, которые помогли бы и не задумываться о лишних килограммах. В основе каждого из них – дисциплина и работа над собой, которые позже принесут свои приятные и полезные плоды.

1. Питайтесь дробно. Принимать пищу нужно четыре-пять раз в день небольшими порциями. А три раза в день следует кушать основательно. Завтрак, обед и ужин – по расписанию. Но первый прием пищи просто обязателен. Очень много людей и детей, у которых сформировалась привычка не завтракать или в начале дня ограничиваться только напитками. Это неправильно. Помните, чем плотнее завтрак, тем меньше ужин.

2. Избегайте избыточно калорийной пищи. При очевидно сниженной физической активности не стоит злоупотреблять высококалорийными продуктами и блюдами. В рационе должно присутствовать больше свежих фруктов и овощей. Современный человек страдает от их нехватки. Среднестатистический россиянин съедает 200-250 грамм, хотя норма – не менее 400 грамм. Зато происходит постоянное злоупотребление сахаром и сладостями, кондитерскими изделиями, выпечкой.

3. Формируйте правильные привычки в семье. В одиночку питаться правильно будет крайне сложно, особенно, когда вокруг никто себе ни в чем не отказывает. Поэтому правильное питание должно быть коллективным. Таким образом, привычка кушать здоровую еду не только улучшит ситуацию сейчас, но и спасет потомков, так как будет передаваться детьми из поколения в поколение.

4. Больше занимайтесь спортом. Этот совет хоть и не относится напрямую к питанию, но вместе с ним формирует здоровый образ жизни. Если хочется позволить себе чего-нибудь вредного, всегда можно избавиться от накопленных при этом калорий интенсивными занятиями. Нет необходимости сильно напрягаться. Помогает простая ходьба.

5. Как можно раньше обращайтесь за помощью. Если у ребенка все-таки появилась проблема избыточного веса, не стоит затягивать с обращением к врачу. Не считайте, что с возрастом лишний вес пройдет, ребенок "вытянется" и так далее. К сожалению, такие проблемы с годами только усугубляются. А лишний вес за собой тянет и развитие других болезней.

Наконец, не воспринимайте принципы полезного питания, как кабалу. Человек не должен всю жизнь питаться одними и теми же видами продуктов, блюдами и во всем себе отказывать. Нужно изменить принцип. Еда может быть какой угодно. Главное, помнить об основных принципах здорового питания и не злоупотреблять продуктами, которые могут нанести вред здоровью. "Правильный режим питания – это основное", – заключил Зайнудинов.