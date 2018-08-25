Ложка соли и 12 ложек сахара: как постройнеть по версии ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по здоровому питанию для россиян. С чего начинать худеть, сколько соли и сахара можно съедать в день и как изменить свои вкусовые привычки, читайте в нашем материале.

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Пять главных советов от ВОЗ

Совет №1. Ограничьте общее количество жиров, особенно животного происхождения – тех, которые содержатся в сливочном масле и сливках.

С другой стороны, нужно помнить про жирорастворимые витамины, к примеру, витамины A и Е. Именно поэтому морковный сок часто подают со сливками.

Совет №2. Проверяйте состав продуктов. Если в нем упоминаются "частично гидрогенизированные жиры", это означает, что продукт содержит трансжиры. Старайтесь избегать такой пищи.

Эти жиры в наибольшем количестве содержатся в гамбургерах, картошке фри, пицце, майонезе, чипсах и некоторых других "быстрых" продуктах. Организм человека не приучен к переработке трансжиров – получая их, он вырабатывает холестерин. Вредное соединение образует бляшки на стенках сосудов, которые, в свою очередь, приводят к инфарктам и инсультам.

Совет №3. 400 граммов овощей и фруктов

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Увеличьте ежедневное потребление фруктов и овощей минимум до 400 граммов.

Чтобы соблюсти эту норму, достаточно съесть тарелку овощного салата (или овощного супа) и яблоко или любой другой фрукт. На зиму эксперты по питанию советуют делать заготовки – полезные свойства овощей неплохо сохраняются в морозильной камере при температуре минус 20 градусов.

Совет №4. Чайная ложка соли в день.

Ешьте меньше пяти граммов соли (одна чайная ложка) в день и лучше используйте йодированную.

ВОЗ рекомендует употреблять не больше пяти граммов соли в день, что примерно соответствует одной чайной ложке, отметил глава Европейского офиса организации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями Жоао Бреда. Между тем, жители европейских стран в среднем потребляют 10-12 граммов соли, жители Черногории – 16 граммов, а Казахстана – аж 19. Если не можете сразу резко сократить количество соли, замените обычную соль на йодированную.

Эксперты также отмечают, что если не есть соль в течение какого-то времени (предположим, трех месяцев), потом вы просто не сможете съесть обожаемый фастфуд – он покажется чересчур соленым.

Совет №5. 12 чайных ложек сахара в день.

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Ешьте меньше сахара – максимум 50 граммов (12 чайных ложек) для взрослых и 25 граммов для детей.



Мелита Вуйнович Представитель ВОЗ в России Стакан сладкой газировки или сока из пакета с утра – серьезный удар для поджелудочной железы, которая не может терпеть такую нагрузку. В каждом стакане колы есть большая ложка сахара. Попробуйте выпить просто воду с таким количеством сахара, сможете?

"Если мы едим сладкое с искусственным добавлением сахара, то нарушаем естественные природные обменные процессы. Человек становится не просто толстым, он становится другим: у него другой обмен углеводов и уровень гормонов. В итоге все это ускоряет смерть", – отметил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

С чего начать худеть

"В лечении ожирения четыре пятых успеха зависит от правильного питания, но перед тем, как сесть на диету, нужно проконсультироваться с врачом, – пояснила диетолог-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Евгения Лавренова. – Диета назначается в зависимости от данных анамнеза: истории жизни, хронических заболеваний и так далее". По словам медика, пациенту скорее всего порекомендуют проверить гормоны и сдать анализ на биохимический состав крови (в целом у каждого человека будет свой набор анализов). Также важно исключить вторичное ожирение – то есть понять: человек набрал вес от избытка калорий или из-за какого-то заболевания.

Безуглеводные диеты – польза или вред?

"Любая диета с ограничением того или иного макронутриента противопоказана, потому что имеет массу последствий. Безжировая диета вызывает одни негативные эффекты, безуглеводная – другие", – пояснила диетолог-эндокринолог.

Полезно ли садиться на кратковременные жесткие диеты

"Сильно снижать суточный калораж – до уровня ниже тысячи калорий – можно только под наблюдением специалиста и на короткое время. Есть такие методы, разгрузочные дни и периоды голодания до одной недели, но все это можно делать только под присмотром врача", – посоветовала диетолог.

Сколько россиян страдают от лишнего веса

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По данным Минздрава за 2017 год, количество страдающих ожирением россиян достигло двух миллионов. В самой критической ситуации находятся подростки. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что проблемы с лишним весом имеет каждый третий мальчик в стране. Среди девочек этот процент чуть ниже.

"Ожирение и сахарный диабет признаны эпидемией ХХI века. Причем за последние 20 лет скорость распространения ожирения значительно выросла. В последние 10 лет мужчины прибавляют в весе более стремительно, чем женщины", – отметила диетолог-эндокринолог Лавренова. По словам эксперта, избыточной массой тела страдают 60% россиян.

Правильное питание дороже фастфуда?

Замминистра здравоохранения Сергей Краевой уверен, что полезная продуктовая корзина обойдется не намного дороже привычной, полной белого хлеба и полуфабрикатов.

"Если мы говорим о количестве пищи, которое необходимо, чтобы организм жил и поддерживал себя, – это не так много. Если мы соберем минимальную полезную продуктовую корзину и сравним ее с индустриальной, то поймем, что разница в цене не очень большая. Но вред от привычной корзины гораздо больше, и исправлять его потом гораздо дороже", – отметил Краевой.

Как узнать, есть ли у вас лишний вес

Узнать, есть ли у вас лишний вес или ожирение, можно с помощью простой формулы. Нужно свой вес поделить на рост (в метрах) и результат еще раз поделить на рост. Например, вес 60 килограммов делим на рост 1,67 метра и еще раз на 1,67.

Менее 18,5 – дефицит массы тела.

От 18,5 до 24,9 – нормальная масса.

От 25 до 29,9 – избыточная масса.

От 30 до 34,9 – ожирение I степени.

От 35 до 39,9 – ожирение II степени.

Больше 40 – ожирение III степени.